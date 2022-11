Imprese: uBroker tra 800 imprese italiane a maggior crescita

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - La multiutility company 'uBroker Spa' è tra le 800 imprese italiane a maggior crescita nel triennio 2018-2021 selezionate dall'Itqf (istituto Tedesco Qualità e Finanza). 'uBroker, player torinese del settore luce e gas, era già stata riconosciuta nei mesi scorsi 'Leader Crescita' dal Sole 24ore e tra le 1000 imprese europee più in crescita per il 'Financial Times'.

Nella quinta edizione dell'indagine di Itqf su un totale di 50mila aziende analizzate, la multiutility compay è al 101° posto tra le eccellenze dell'economia italiana.

Per entrare in classifica occorre avere un tasso di crescita media annua superiore al 11,3% composto da parametri primari quali creazione di nuova occupazione e distribuzione di benessere e ricchezza sul territorio. Tra i settori più rappresentati industria(13,5%), tecnologia (12,4%), servizi (10,8%), vendita e marketing (8,8%). ll volume d'affari complessivo generato dalle 800 imprese d'eccellenza è pari a 18,9 miliardi nel 2021, + 111% rispetto al 2018. "Siamo onorati di questo terzo riconoscimento consecutivo in un anno a coronamento di un lavoro e un impegno crescenti - dichiara Cristiano Bilucaglia, Ceo di 'uBroker - Un risultato che premia il percorso svolto in termini di modello d'impresa etico, funzionale e sostenibile". (ANSA).