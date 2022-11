Denunciati padre e figlio per smaltimento abusivo di rifiuti

(ANSA) - CASELLE TORINESE, 17 NOV - La polizia municipale di Torino, insieme ai colleghi di Caselle, hanno denunciato un uomo e suo figlio di 22 anni perché sorpresi a scaricare elettrodomestici esausti dal proprio furgone direttamente su un terreno. L'uomo, di origini marocchine, era già stato denunciato nel luglio scorso sempre per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in altre aree, divenute depositi per rottami di elettrodomestici e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. E proprio il monitoraggio delle aree sotto sequestro e gli accertamenti sugli spostamenti dell'uomo hanno fatto emergere a reiterazione dell'attività illecita da parte del marocchino e a condurre gli agenti l'individuazione di una nuova area di deposito rifiuti a cielo aperto, nel Comune di Caselle. Oltre a denunciare nuovamente l'uomo e il figlio per concorso, gli agenti hanno posto sotto sequestro il furgone e l'area di 280 metri quadrati comprensiva dei rifiuti stoccati, tra cui 53 frigoriferi con serpentina, 66 altre serpentine sparse sul terreno, 1 televisore, 2 cucine a gas e 87 pezzi di plastica vari, derivanti dallo smontaggio di altri frigoriferi.

