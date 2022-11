Apre Casa Festival, sarà il cuore del Tff aperto a tutti

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Apre alla Cavallerizza Reale Casa Festival: sarà, per la prima volta nella storia del Tff, uno spazio per tutti, un luogo di eventi e incontri, dal 17 novembre fino al 3 dicembre. Sarà aperta dal mattino alla sera, con attività di biglietteria, desk accrediti, lounge nei locali del Bauhaus, possibilità di consumazioni food & beverage. Nel cortile sarà allestita una tensostruttura dove avranno luogo tutti i pomeriggi e sere aperitivi ed eventi musicali.

Nella Manica del Mosca ci saranno gli uffici operativi, direzionali e di servizio, mentre il complesso della Nuova Aula Magna d'Ateneo ospiterà, dal 25 novembre, il Media Center del Festival - Sala Stampa, Sala Eventi Stampa, Videoroom, Photocall, Videocall Rai, Postazione Gedi/La Stampa, Radiocall Fred Radio. L'allestimento è stato realizzato da Università di Torino, Compagnia di San Paolo, Cassa Depositi e Prestiti, Paratissima, Fuori Campo, Bauhaus, Anche Casa Festival sarà caratterizzata e valorizzata dalle opere e installazioni grafiche del Maestro Nespolo che ha realizzato l'immagine guida del Tff.

Grazie alle partnership con Duc, Ascom e Epat diverse categorie hanno messo a punto una serie di azioni "targate" Tff: l'allestimento di vetrine a tema, omaggi floreali, un cocktail dedicato alla manifestazione e piatti ispirati al cinema, itinerari turistici nei luoghi cinematografici. Il Museo Nazionale del Cinema con il progetto La Scuola in Prima Fila proporrà proiezioni, incontri e approfondimenti su Vr e Metaverso - in sala e alla Mole Antonelliana - per gli studenti di tutte le scuole. Il Festival apre anche al mondo delle Università con una residenza per studenti universitari che realizzeranno un Podcast sull'edizione 40 del Tff. Con la Fondazione Crt sarà consegnato a Giampiero Leo un riconoscimento per l'importante opera di sostegno che negli anni ha dato al Tff. (ANSA).