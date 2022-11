Anarchici: "solidarietà a Cospito", adesivo in Palagiustizia

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Un messaggio di solidarietà ad Alfredo Cospito, esponente anarchico attualmente detenuto in regime di 41 bis (il cosiddetto "carcere duro") è comparso al Palazzo di Giustizia di Torino, dove l'uomo sarà processato fra qualche settimana per reati di terrorismo. Si tratta di un adesivo che è stato attaccato al piano interrato dell'edificio, dove ci sono le maxi aule, sulla facciata di una macchinetta del caffè. "Anarchici liberi - solidali con Alfredo - 41 bis uguale tortura" è quanto si legge. Cospito in questi giorni è in sciopero della fame e sta raccogliendo numerosi attestati di solidarietà da parte del movimento anarchici e antagonisti sia dall'Italia che da altri Paesi. (ANSA).