Ucraina: Shevchenko "guerra prosegue,inverno sarà difficile"

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 NOV - C'era anche un gruppetto di bambini ucraini, avvolti nelle bandiere giallo e blu ad accogliere Andriy Shevchenko, ex calciatore e allenatore, oggi alla consegna dell'11/o 'Premio Nils Liedholm' a Lu e Cuccaro Monferrato (Alessandria). "E' stata la cosa più bella di oggi vederli. La guerra, infatti, purtroppo va avanti. Ancora ieri ci sono stati attacchi dei missili russi per distruggere infrastrutture fondamentali del Paese. L'inverno sarà difficile per noi. Continuate ad aprire il vostro cuore, continuate a sostenerci. Grazie per il vostro supporto al nostro Paese.

I bimbi ucraini che hanno salutato Shevchencko vivono nella vicina Fubine Monferrato con le loro famiglie e sono arrivati in Italia con viaggi umanitari. Un appello alla pace è arrivato oggi anche da Carlo Liedholm, figlio del 'Barone'. "Sarà dura, ma proviamoci. Vi siamo vicini dopo l'atto crudele della Russa - ha detto sul palco rivolgendosi a Shevchenko - Speriamo che chi di dovere si ravveda il prima possibile". (ANSA).