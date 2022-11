Trasporti: Gtt aumenta controlli, incarico a società esterna

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Il Gruppo Torinese Trasporti (Gtt) incrementa i controlli antievasione a bordo dei propri mezzi. E lo fa con il progetto sperimentale, della durata di sei mesi, che prevede un servizio aggiuntivo di controllo dei biglietti.

Si tratta di 21 nuovi addetti, dipendenti di una ditta esterna, la 'Holacheck', che opereranno sulla linea 4 e 10, i supporto ai controllori Gtt. "La lotta all'evasione è un tema cruciale per garantire un servizio migliore ai nostri clienti ed è uno degli impegni chiave della mia gestione - spiega l'amministratore delegato Gtt Serena Lancione - Sarà importante verificare con attenzione i risultati di questa sperimentazione. L'azienda deve usare tutte le risorse disponibili, lavorando in modo integrato tra personale interno ed esterno, per ridurre il fenomeno a livelli fisiologici. La lotta all'evasione è fondamentale - conclude Lancione - per recuperare preziose risorse ed è un segno di rispetto per tutti coloro che correttamente acquistano biglietti e abbonamenti". L'a.d. ha inoltre spiegato che l'evasione può essere quantificata intorno al +15% rispetto al 2019, ultimo anno con dati pre-pandemia.

Questa mattina, nel primo giorno del nuovo servizio, sono state comminate 40 multe. E, sottolineano da Gtt presto arriveranno i tornelli: "Verranno adottati su tutti gli autobus che entreranno in servizio a partire dai primi dieci a dicembre e gli altri 120 entro giugno del 2023. Questo sistema ci consentirà di inibire l'accesso a chi non ha il biglietto". (ANSA).