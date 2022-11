Ryanair assume assistenti di volo, al via Open Days

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, dà il via alla stagione invernale di reclutamento per assistenti di volo. A Torino le selezioni il 19 e 20 novembre. È possibile partecipare agli Open Days in varie località italiane, tra cui Torino. I candidati si potranno semplicemente presentare presso le location per accedere alle selezioni. Ad attenderli vi sarà la head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti.

Le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2022, per il quale Lauda Europe ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni.

Agli Open Days di Torino si terranno due sessioni giornaliere, una alle 10 e una alle 16. (ANSA).