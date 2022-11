Piemonte: approvata variazione di bilancio, 66 mln per 2022

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Il consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi la variazione al bilancio 2022-2024. Una variazione che prevede 66 milioni di euro per quest'anno, 128 nel 2023. I principali movimenti riguardano scuola e università, 6,4 milioni (3.2 per le borse di studio, 1,2 per le scuole paritarie e 2 per gli assegni di studio per trasporti e libri); 7,3 milioni per integrare le risorse necessarie a finanziare i nuovi contratti della sanità; 5 milioni per cultura associazioni e territorio; 5 milioni per la riqualificazione energetica degli edifici. Tra le altre destinazioni della variante 800 mila euro per interventi urgenti di rimozione dell'amianto dalle scuole, 3 milioni per il contrasto al caro bollette a favore di micro e piccole imprese "Imprese e sociale continuano ad essere al centro della nostra azione. - commenta l'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano - Occupazione per dare dignità e sostegno per non lasciare nessuno indietro, questi i nostri pilastri. Con gli interventi approvati rimpolpiamo le azioni già tracciate nel bilancio preventivo o incidiamo sulle emergenze sopraggiunte.

Ringrazio i consiglieri per il supporto, l'aiuto e i suggerimenti e gli uffici per il consueto lavoro di affiancamento alle indicazioni politiche". (ANSA).