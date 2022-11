Nasce l'operatore di bordo, lavorerà su treni alta velocità

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Nasce una nuova figura professionale, l'operatore di bordo, per l'assistenza ai passeggeri sulle linee ad alta velocità: dovrà avere competenze enogastronomiche, linguistiche e comunicative, relazionali e di team work. Verrà formata dall'Its Turismo e Attività Culturali e da Elior, società del gruppo Itinere, con un corso di apprendistato in alta formazione, retribuito, della durata di due anni. Il corso prevede ore di laboratorio con esperti del settore ed esperienze pratiche da svolgersi sul campo lavorativo in affiancamento al personale aziendale. La nuova figura lavorativa potrà operare in vari ambiti del comparto Hospitality proseguendo il percorso in apprendistato nell'ambito specifico del Caring on board oppure in strutture ricettive.

"Da sempre gli Its sono garanzia, in termini di occupazione e di risoluzione dei problemi, sia per le aziende sia per i giovani in cerca di un lavoro stimolante. Gli imprenditori partecipano attivamente nelle varie fasi del processo, dalla progettazione in avanti. Con Elior abbiamo progettato un percorso che grazie all'apprendistato professionalizzante vede gli allievi entrare in azienda fin dal primo giorno del corso e far convivere i tempi dell'aula con i tempi del lavoro. Crediamo che questa strada possa essere vincente e da perseguire sia per le aziende sia per i partecipanti" spiega Maria Luisa Coppa, presidente Its Turismo e Attività Culturali. "Questo progetto rappresenta una nuova sfida per Elior e una grande opportunità per le persone coinvolte nel progetto: un corso con contratto in alto apprendistato retribuito, con opportunità di assunzione sviluppato in collaborazione con la grande qualità offerta dagli Its Turismo" commenta Marco Cerutti responsabile Training & Development Elior - divisione Itinere. (ANSA).