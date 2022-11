Energia: teatro offre grappa a spettatori per riscaldare

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Un bicchierino di grappa per tutti gli spettatori per far fronte alla riduzione delle temperature a causa del caro bollette che impone di limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento. È quanto ha deciso di offrire questa sera la direzione del Teatro Baretti di Torino al suo pubblico in occasione della prima dello spettacolo 'Arte', di Yasmina Reza, con Mauro Bernardi, Elio D'Alessandro e Alessandro Cassutti, con la regia di Alba Maria Proto.

"Non abbiamo idea se continueremo con questa iniziativa - ha detto Rosa Mogliasso, portavoce del Teatro - si tratta di qualcosa di reale, la grappa scalda, ma soprattutto di una provocazione per lanciare un messaggio: andare a teatro merita sempre, anche se fa un po' più freddo. Condividere l'arte del teatro con gli attori dal vivo è una magia intramontabile".

'Arte', in scena al Baretti fino al 18 novembre, è il testo tradotto in trenta lingue che ha portato alla fama internazionale la drammaturga franco-iraniana Yasmina Reza e che le è valso il prestigioso premio Molière. (ANSA).