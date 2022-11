Cercatore funghi si infortuna, salvato dal Soccorso Alpino

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Nel pomeriggio di ieri, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel territorio di Pomaretto (Torino) per recuperare un cercatore di funghi infortunato. Lo stesso uomo aveva lanciato la chiamata di emergenza senza però riuscire a fornire indicazioni precise sulla sua localizzazione. Visto che si trovava in zona fittamente boscata, sul posto sono state mandate le squadre a terra che lo hanno individuato con difficoltà e, dopo averne valutato le condizioni, hanno preferito chiamare il Servizio Regionale di Elisoccorso per il recupero. L'uomo, infatti, presentava traumi al dorso, al torace e a un arto superiore che hanno richiesto l'ospedalizzazione con un codice giallo.

L'intervento si è chiuso intorno alle 17. (ANSA).