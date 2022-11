A Torino Restructura, si parte con la città sostenibile

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Al via la 34esima edizione di Restructura, il salone organizzato da Gl events Italia che, nel padiglione 3 del Lingotto Fiere di Torino, dal 17 al 19 novembre racchiude i protagonisti di edilizia, restauro e ristrutturazione, una filiera rappresentata qui da circa 150 espositori. L'ingresso è gratuito, previo accredito.

Il sipario si apre domani, giovedì 17 alle 9,30, con il convegno "Resilienza, decarbonizzazione, sufficienza energetica, economia circolare: il nuovo vocabolario della città sostenibile", aperto da Paolo Mazzoleni, architetto e assessore all'Urbanistica del comune di Torino: una riflessione sulle sfide delle città che, prigioniere di una densificazione urbana crescente, sono motore della crisi ambientale e sociale, ma attraverso un programma di urbanizzazione inclusiva e sostenibile possono diventare protagoniste della loro rinascita.

Le buone pratiche in edilizia, restauro e ristrutturazione saranno il filo conduttore del salone, declinate in oltre 80 appuntamenti fra convegni e workshop (con riconoscimenti dei crediti formativi per geometri, architetti, ingegneri, geologi, periti industriali, forestali e giornalisti), realizzati con la collaborazione di Casaclima, La Fondazione Italiana per la Bioarchitettura, oltre a Home Health & Hi-Tech, progetto di comunicazione e formazione incentrato sul costruire e abitare sano. Per la prima volta la manifestazione ospiterà anche gli Stati generali dei restauratori di beni culturali, sabato 19 alle 10. Fra gli eventi da segnalare il premio organizzato dalle Associazioni artigiane piemontesi Cna, Confartigianato e Casartigiani con Gl events Italia "La bellezza artigiana si mette in mostra". (ANSA).