Tennis: Binaghi, tornare a vincere entro 4-5 anni la Davis

Vorrei che entro 4-5 anni l'Italia possa conquistare la coppa Davis o un altro grande evento". Non è proibito sognare, anche se bisogna fare i conti con la sfortuna e gli infortuni, secondo Angelo Binaghi, presidente Federazione Italiana Tennis, oggi ospite a Torino del convegno 'Il grande tennis a Torino', promosso a margine delle Nitto Atp Finals da Intesa Sanpaolo e il quotidiano Il Foglio, che si è tenuto questa mattina nell'auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo del capoluogo piemontese.

"L'anno scorso, per la prima edizione, avevamo ancora strascichi della pandemia, con capienza per gli spettatori ridotta, che non doveva essere superiore a 60%. Dovevamo conoscere Torino e questo enorme pubblico doveva conoscere l'importanza della manifestazione", ha spiegato. Nota dolente secondo Binaghi riguarda la ricezione alberghiera, da lui definita "a collo di bottiglia". "Ci sono ancora troppe persone che non trovano stanze. E' un problema che va affrontato per il futuro, perché vogliamo crescere e migliorare anno dopo anno".

