Nasce l'Oscar dei Meme, due giorni di talk e concerti

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Nasce il Meme Award, il primo evento in Italia che premia i migliori meme prodotti da pagine italiane, nell'ambito di Memissima, il festival della cultura memetica che torna a Torino per la sua seconda edizione nel week end di venerdì 18 e sabato 19 novembre a Off Topic. Una due giorni di talk, concerti e azioni performative che coinvolgono le pagine e i memers più importanti d'Italia, ma anche gli artisti, i docenti universitari e gli esperti di comunicazione.

Non solo le pagine "big": fino al 15 novembre tutti i memers avranno la possibilità di entrare direttamente in gara e partecipare all'evento, inviando i propri meme a @memissimafestival, il profilo Instagram dell'evento.

Le varie produzioni memetiche verranno raggruppate poi in diverse categorie tra cui Politica, Tv, No sense e i vincitori verranno scelti dalla combinazione tra il voto della giuria e quello dei follower della pagina dell'evento Memissima/Meme Awards: per votare basterà seguire la pagina su Instagram ed esprimere la propria preferenza nel corso della serata finale del 19 novembre. (ANSA).