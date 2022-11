Italdesign e Alta Langa docg, celebrata alleanza decennale

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - 'Cena insolita' al Museo di Italdesign, tra auto leggendarie e futuristiche, con i vini Alta Langa docg e il Tartufo Bianco d'Alba. In cucina lo chef Luigi Taglienti (Ristorante Io, a Piacenza). La serata ha celebrato una decennale alleanza, tra Consorzio Alta Langa (55 case spumaniere associate, 110 etichette di vini) e Italdesign, l'azienda di product design e ingegneristica automotive, che nel giugno scorso ha dato vita a un calice unico e innovativo, a dieci anni dal lancio di "''Grande' il precedente calice del Consorzio Alta Langa, anch'esso ideato da Italdesign.

La collaborazione è stata estesa per l'occasione anche alla Fiera Internazionale del Tartufo bianco d'Alba, di cui l'Alta Langa DOCG è Official Sparkling Wine sponsor. Le "Cene Insolite" sono un format consolidato della Fiera e si svolgono in un luogo non solitamente utilizzato per la cucina, serate ideate per scoprire luoghi storici e culturali attraverso un'esperienza di visita guidata che si conclude con una cena d'eccellenza realizzata da prestigiosi cuochi. (ANSA).