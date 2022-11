Contessa di Pralormo dona 3.500 tulipani alla città di Alba

(ANSA) - ALBA, 15 NOV - Per il quarto anno consecutivo la contessa Consolata di Pralormo, ideatrice della manifestazione "Messer Tulipano", che va in scena ogni primavera nel parco del castello di Pralormo, ha donato migliaia di bulbi alla città di Alba. Sono 3.500 i bulbi di tulipano consegnati all'assessora Elisa Boschiazzo, al consigliere con delega all'Agricoltura Mario Sandri e alla consigliera Elena Alessandria. I bulbi saranno piantati nelle prossime settimane nei giardini di corso Fratelli Bandiera per poi fiorire in primavera. Quest'anno, aggiungendone alcuni rimasti dagli scorsi anni, si arriverà a piantumarne circa 6.000.

Le aiuole albesi, anche grazie all'importante contributo arrivato da Pralormo che ha permesso di estendere il periodo di fioritura e di diversificare le piantumazioni, hanno da poco fatto conquistare alla città i 5 fiori (massima valutazione) e il premio speciale International Plant & Floral Displays nell'ambito del concorso internazionale "Communities in Bloom - Collectivités en fleurs". Il sindaco di Alba Carlo Bo: "Con questo omaggio la contessa ha reso le nostre aiuole uniche".

"Ogni anno - ha sottolineato la contessa Consolata - le varietà che vengono donate sono diverse ma molto significative per le sfumature, le forme e i colori. Questo mio dono è dettato anche dal fatto che ma mia famiglia è originaria della provincia di Cuneo". Pochi giorni fa nei giardini del castello di Pralormo, sulla collina verso il Roero, sono stati piantumati 100.000 bulbi arrivati dall'Olanda che, nell'aprile 2023, coloreranno il parco in occasione della 23/a edizione di Messer Tulipano. (ANSA).