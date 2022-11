Atp Finals: Ruud supera Fritz ed è il primo semifinalista

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Casper Ruud è il primo semifinalista delle Atp Finals di Torino di tennis. Il norvegese ha superato per 2-1 Taylor Fritz, con i parziali di 6-3, 4-6, 7-6, approdando tra i magnifici quattro del torneo in corso nel PalaAlpitour di Torino. Eliminato Rafa Nadal, che giovedì sfiderà proprio Ruud, ma senza poter più tornare in corsa per il successo. Questo risultato consente anche ad Alcaraz di terminare l'anno da primo nella classifica Atp: lo spagnolo è atteso domani a Torino per la cerimonia di premiazione. (ANSA).