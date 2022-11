In ventotto in due appartamenti, interviene polizia

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Ventotto persone stipate in due appartamenti: è la scoperta fatta stamani dalla polizia a Torino nel corso di un controllo in una palazzina in corso Giulio Cesare, in zona Porta Palazzo. Gli occupanti dei due alloggi sono tutti uomini originari del Bangladesh. Nove sono stati portati in questura perché sprovvisti del permesso di soggiorno.

Ogni appartamento era stato affidato in locazione a un bengalese, il quale a sua volta aveva subaffittato i posti letto. Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, insieme a quelli della polizia municipale, hanno rilevato diverse carenze igienico sanitarie. Letti a castello erano sparsi in tutte le camere. (ANSA).