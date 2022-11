Torino Film Industry, il cinema torinese fa rete

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Torna - negli stessi giorni del Torino Film Festival - il Tfi Torino Film Industry, anima work & business dello storico appuntamento cinematografico cittadino con cui rafforza la collaborazione. Molti gli appuntamenti della quinta edizione con meeting, market e piattaforma per la coproduzione internazionale che mette al centro nuovi talenti e nuove tendenze del cinema e dell'audiovisivo. L'obiettivo del Torino Film Industry, dal 2018 coordinato da Film Commission Torino Piemonte, è valorizzare le potenzialità del sistema cinema torinese, fornire ai professionisti nazionali ed europei un programma di appuntamenti trasversale e collegare talenti e realtà locali alla dimensione internazionale dell'audiovisivo.

Collaborano al progetto anche TorinoFilmLab e Talents and Short Film Market.

Promosso da Regione Piemonte e Città di Torino e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e sostenuto nelle varie sezioni da altri enti e realtà nazionali e internazionali, il Tfi Torino Film Industry prenderà il via giovedì 24 novembre e proseguirà fino a mercoledì 30 novembre con presentazioni, panel, workshop, che si terranno presso la storica sede del Circolo dei lettori di Torino e che, quest'anno, coinvolgeranno anche l'Accademia delle Scienze.

Sarà il programma di Tfl Italia (organizzato da TorinoFilmLab - Museo Nazionale del Cinema) a inaugurare i lavori, che proseguiranno con i Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte e, a seguire, con Tsfm vol. 7 "precedentemente noto come Torino Short Film Market). (ANSA).