Tff: i 70 anni di Vittorio Sgarbi nel film di Elisabetta

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Verrà proiettato in anteprima al Torino Film Festival 'Vittorio - In un tempo fuori dal tempo' di Elisabetta Sgarbi/Betty Wrong. Dedicato al fratello Vittorio in occasione del compimento dei 70 anni, il film è stato girato a maggio durante le due feste di compleanno: la prima a bordo di una nave sul Po, la seconda a Milano. Durante le due serate gli amici e i colleghi sono stati rapiti da un disturbatore affettuoso, impersonato da Elisabetta Sgarbi con il suo drappo colorato, e portati davanti alla telecamera per un personale saluto al festeggiato. Le proiezioni saranno lunedì 28 novembre alle ore 16 al cinema Centrale (Proiezione stampa), martedì 29 novembre alle 17.30 al Cinema Romano 2 (proiezione ufficiale) e venerdì 2 dicembre alle 22.15 al cinema Romano (replica). Marco Morgan Castoldi, Giuseppe Cruciani, Domenico Dolce, Mirco Mariani e tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo, imprenditori, scrittori e persone che hanno un legame con Vittorio, si sono prestati ad essere ritratti in una veste informale che delinea il profilo di un Vittorio che non tutti conoscono ma di cui Elisabetta ha sempre intuito la sensibilità oltre che il genio. "Per distrarmi dagli obbligatori festeggiamenti dovuti a Vittorio, ho inventato l'esigenza di un film che testimoniasse questa doppia festa di compleanno. Un film che mi portasse fuori dalla festa. L'8 maggio 2022 a bordo della Nave Stradivari lungo il Po è stata la prima tappa. La seconda è stata il 10 maggio, nella mia città di adozione, Milano, a casa di Francesco Micheli. Così, mentre si festeggiava, io, con la complicità di Andrés Arce Maldonado e quella più saltuaria di Eugenio Lio, rapivamo gli invitati dal flusso della festa per inquadrarli. Ne emerge un ritratto (impossibile) di Vittorio, corale e a più voci. Amici (molti), e meno amici (pochi, in fondo inteneriti dalla estrema vitalità di Vittorio), collaboratori, giornalisti, complici di avventure e scorribande, politici e ministri, autisti e artisti, figlie e parenti, medici, dentisti e galleristi, imprenditori, creditori ed ex amanti dedicano a Vittorio una parola, una testimonianza, un ricordo. 70 ricordi per 70 (dicono) anni" racconta Elisabetta Sgarbi. (ANSA).