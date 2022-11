Scuola: Vercelli, contro abbandono c'è 'Dottor Stranascuola'

(ANSA) - VERCELLI, 14 NOV - E' iniziato a marzo, e proseguirà fino al 2025, il progetto "Dottor Stranascuola", attuato nel Vercellese dall'ente "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L'iniziativa di contrasto alla povertà e all'abbandono scolastico coinvolgerà 500 allievi di scuola media della provincia di Vercelli, e otto istituti comprensivi; il progetto consiste nell'organizzare, durante l'orario extrascolastico e direttamente in classe, attività come laboratori di fumetti, di cucina, o ancora corsi di videomaking e di arti figurative.

Il programma di aiuto alle fasce più deboli della popolazione vede alla base una rete di 21 partner, tra cui Comune di Vercelli, Università del Piemonte Orientale, istituti per la formazione professionale e l'Istituto universitario salesiano Torino Rebaudengo. "Lo scopo del progetto - spiega Marco Rossi-Doria, presidente dell'ente 'Con i Bambini' - è di aiutare i ragazzi più in difficoltà a trovare di nuovo una motivazione, e trovare nuovo entusiasmo per il loro percorso scolastico e le per le scelte che li attendono. I più piccoli in condizioni di povertà in Italia sono triplicati in dieci anni, e un Paese ricco non può permettere di tenersi in condizione di minorità un terzo dei bambini". (ANSA).