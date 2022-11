Scuola: studenti davanti all'Usr, contro 'finto merito'

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Flash mob oggi pomeriggio davanti all'ufficio scolastico regionale a Torino, in corso Vittorio Emanuele, dove una trentina di studenti si sono ritrovati dietro lo striscione 'No governo Meloni, No scuola dei padroni', per denunciare "la subordinazione del sistema formativo agli interessi delle imprese". I ragazzi hanno acceso delle torce da segnalazione rosse e hanno spiegato al megafono le ragioni della protesta. "Andare a scuola costa sempre di più, solo in prima liceo le nostre famiglie spendono in media 1.255 euro, ma per il nuovo Governo è solo una questione di merito - affermano -. Nel frattempo le nostre scuole vanno a pezzi ma la priorità del nuovo esecutivo, in continuità con il precedente, è di continuare a investire per il conflitto in Ucraina. Servono soldi alla scuola, non alla guerra". "Non ci stiamo alla retorica della destra che dice che il nostro problema è l'immigrazione, mentre questo modello scolastico ci offre solo sfruttamento e mette a rischio la nostra vita, indifferentemente dal colore della nostra pelle", aggiunge Federico Bernardini, presidente della consulta studentesca di Torino. (ANSA).