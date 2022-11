Papa: Montechiaro, si gira docu-film sulla famiglia

(ANSA) - ASTI, 14 NOV - A Montechiaro d'Asti sono arrivati il giornalista Eugenio Bonanata di Vaticano news, accompagnato dal cameraman di Rete 7 Piemonte Roberto Giuseppe Ales, per un docu-film sulle origini astigiane della famiglia di papa Francesco, che è atteso ad Asti il 19 e 20 novembre.

Percorrendo la stessa strada calpestata dagli avi del pontefice, si è arrivati alla Cascina Pellerina: a fare gli onori di casa il proprietario attuale, Francesco Farinella.

"Sulla facciata della chiesa - racconta il primo cittadino - abbiamo messo un cartello che illustra questo avvenimento per i turisti che transitano in paese. Ho avuto la fortuna di conoscere il Papa durante un'udienza e rispecchia la semplicità di questo territorio. Gente alla buona di altri tempi…qui è nato il ceppo dei Bergoglio, in quanto Jorge Mario era l'ultimo di 7 fratelli e di qui si sono sparsi nell'Astigiano e nel mondo".

