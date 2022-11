Nassiriya: a Nizza ricordato sottotenente Cavallaro

(ANSA) - ASTI, 14 NOV - Questa mattina al cimitero di Nizza Monferrato (Asti) è stato ricordato il sottotenente Giovanni Cavallaro, caduto in servizio nell'attentato di 19 anni fa a Nassiriya. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Asti, Tenente Colonnello Paolo Lando, del Prefetto di Asti Claudio Ventrice, delle altre autorità civili e militari della Provincia nonché dei familiari.

Cavallaro, il 12 novembre 2003, mentre era in Iraq come comandante di plotone, nell'ambito della missione militare di pace 'Antica Babilonia' , rimase vittima, insieme ad altri 16 militari italiani e a 11 civili, di un attentato compiuto mediante un camion cisterna imbottito di esplosivo fatto detonare all'ingresso della base italiana 'Maestrale' a Nassiriya.

Alla cerimonia sono stati premiati dalla signora Sabrina Brancato, vedova del Sottotenente, con una borsa di studio in memoria dell'eroico collega esempio di spirito di abnegazione e senso del dovere alcuni studenti dell'Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa di Nizza Monferrato, risultati più meritevoli nell'anno scolastico appena trascorso. (ANSA).