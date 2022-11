'Lunch Talks', arte contemporanea si scopre in pausa pranzo

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Una nuova forma di 'pausa pranzo'' che offre l'opportunità di conoscere l'arte conteporanea. Prende avvio domani, martedì 15 novembre alle ore 13, all'Arena delle Gallerie d'Italia di Torino il primo appuntamento della serie 'Lunch Talks' a cura del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea.

Il primo incontro ha come titolo 'L'arte digitale e i suoi precursori', e vedrà protagonista la direttrice del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev che illustrerà i prodromi dell'arte digitale delle prime opere tecnologiche degli anni sessanta del secolo scorso (la 'media art'), fino agli sviluppi recenti di opere digitali immersive e gli NFT.

Gli incontri sono tenuti da Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Beccaria, capo curatrice delle Collezioni, e Marianna Vecellio, curatorrice, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nell'arte dei nostri giorni, condividendo le loro dirette esperienze e il loro continuo lavoro di ricerca.

Negli spazi dell'Arena delle Gallerie d'Italia di Torino I partecipanti riceveranno un lunch box a cura di Costardi Bros e potranno concludere l'esperienza con una visita alle mostre fotografiche Lisetta Carmi. Suonare Forte e Gregory Crewdson.

Eveningside recentemente inaugurate negli spazi del museo in Piazza San Carlo (ANSA).