Atp Finals: giorno 2, spettacolo in campo e in allenamento

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Seconda giornata di gare, e di allenamenti, per le Nitto Atp Finals di Torino. Sul campo centrale del PalaAlpitour si sfidano oggi le coppie del doppio del Gruppo Verde, che vede fra gli altri i vincitori degli Australian Open, Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios accolti da una vera ovazione, e i 4 top player del Gruppo Rosso, con l'atteso scontro fra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas e quello fra i due russi 'senza bandiera' Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Ma lo spettacolo è assicurato anche dagli allenamenti al Training Center dello Sporting.

Protagonisti, dopo Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime, ieri vincenti all'esordio, Rafa Nadal e il team della sua Academy, ma anche Holger Rune, grande scommessa della nuova generazione del tennis mondiale, con lo sparring partner Lautaro Midon, l'argentino numero 8 del ranking mondiale Itf Juniores. Ed è notizia dell'ultima ora che farà il suo ingresso sul campo di allenamento anche il campione di casa, Lorenzo Sonego, fresco della convocazione azzurra in Coppa Davis. Insieme a lui come sparring partner il diciottenne Gabriele Piraino. (ANSA).