Atp Finals: emozioni e ricadute, esperti a confronto

Le emozioni, ma anche il ritorno economico e culturale di un evento come le Nitto Atp Finals. Su questi temi è si concentra l'iniziativa 'Il grande tennis a Torino' organizzata da Intesa Sanpaolo e dal quotidiano 'Il Foglio', la mattina del 15 novembre (dalle 10) all'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino.

Gli incontri sono introdotti e moderati da Umberto Zapelloni de 'Il Foglio'. Le Nitto Atp Finals: valore e significato' ha come ospiti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis.

'Il ruolo dei privati: i motivi che hanno spinto a legarsi al tennis e le aspettative' presenta nelle vesti di relatori Sergio Cravero, chief marketing officer Lavazza, Giuseppe Marsocci, vice direttore generale Gruppo Armani, Fabrizio Paschina, executive director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo, Luca Ruffini, direttore generale Pontevecchio Acque Minerali e Luca Villa, Emea general manager Nitto.

Il sindaco Stefano Lo Russo invece parla dell'evento che in questi giorni è ospitato in città. Infine la parola ai tecnici con 'La cultura del tennis: come è cambiato il racconto di questo sport', con Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore Sky Sport, Matteo Codignola, autore di 'Vite brevi di tennisti eminenti', Vincenzo Martucci, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', Giorgia Mecca, giornalista e autrice di 'Serena e Venus Williams. Nel nome del padre' e Gianni Ocleppo, ex tennista e commentatore SuperTennis.