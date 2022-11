Vino: Grignolino del Monferrato doc da Vienna a Murisengo

(ANSA) - MURISENGO, 13 NOV - Grignolino del Monferrato doc protagonista in Piemonte e in Austria. Oggi e domenica 20 novembre domina il Banco d'Assaggio della 55esima Fiera Nazionale del Tartufo Trifola d'Or, in programma a Murisengo.

L'appuntamento è in piazza Vittoria; a guidare la degustazione gli assaggiatori dell'Onav di Asti.

Il Grignolino è reduce da una trasferta a Vienna, dove un gruppo di vigneron del Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese ha partecipato alla sesta edizione di 'Selezione Piemonte 2022', evento realizzato da Wein&Kultur con Barolista Weinimport. A curare il seminario e a guidare la Masterclass sono stati Christian Bauer, assaggiatore Onav e organizzatore, da 11 anni di 'Selezione Italia', e l'importatore Peter Roggenhofer, consulente nella ricerca di produttori piemontesi.

(ANSA).