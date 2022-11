Mondiali: Brasile a Torino, da domani si allena a Continassa

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Alcuni nazionali del Brasile, e il ct Tite, sono arrivati a Torino dove domani, nel centro sportivo della Juventus alla Continassa, è previsto il raduno della Seleçao e poi il primo allenamento in vista dei Mondiali in Qatar. Le sedute di lavoro continueranno fino a venerdì e in settimana, secondo quanto fa sapere la Cbf, sono previsti due incontri con la stampa, con dei giocatori o Tite: la cosa è ancora da definire.

Con il tecnico sono già a Torino i tre calciatori di squadre brasiliane che hanno viaggiato con lui, ovvero Weverton del Palmeiras ed Everton Ribeiro e Pedro del Flamengo. (ANSA).