Incendio Villastellone: Azzurra, noi nessun danno

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Nessun danno per Azzurra srl negli incendi che stamani sono divampati nella zona industriale di Villastellone (Torino). E' quanto precisa la società in un comunicato stampa.

Azzurra è la società del gruppo Marazzato che nella località piemontese gestisce un centro polifunzionale di conferimento rifiuti.

"In merito all'incendio di origine ignota sviluppatosi a Villastellone - è il testo - l'amministratore delegato di Azzurra, Ivano Bosi, smentisce le voci di un coinvolgimento della struttura, che risulta perfettamente sana e integra".

L'azienda informa che "Azzurra, non disponendo i vigili del fuoco di un allacciamento disponibile per gli idranti, ha messo subito a disposizione la propria rete idrica con un allaccio nella zona della palazzina uffici, e ha poi messo in sicurezza una serie di materiali posti sulla recinzione". L'ad Bosi ribadisce "nessun coinvolgimento nell'incendio" e "nessun danno alla struttura". (ANSA).