'Un Poster per la Pace', premiati 13 studenti nell'Acquese

(ANSA) - ACQUI TERME, 12 NOV - Sono 13 gli studenti di 4 differenti istituti premiati ad Acqui Terme (Alessandria) per l'edizione 2022 del concorso 'Poster della Pace', organizzato dal Lions Club International e riservato alle Secondarie di I Grado. Tema di quest'anno 'Guida con compassione', per indicare agli altri la strada, con senso di altruismo, ponendosi non come 'capo', ma come 'accompagnatore' verso la pace.

"In questo momento storico - precisano gli organizzatori - una guida è importante, perché dopo due anni di 'chiusura' dovuti alla pandemia, è necessario prender in mano la situazione e guidare soprattutto chi in questo momento risulta più debole".

Conclusa la fase locale, seguita dal Club Acqui e Colline Acquesi, i disegni premiati saranno inviati al Distretto Lions 108Ia3 che raccoglierà gli elaborati vincitori della zona del Basso Monferrato e Ponente Ligure per decretare chi rappresenterà il Distretto alla fase Interdistrettuale. (ANSA).