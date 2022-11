Tennis: Atp Finals; Djokovic punta record 'a Torino per vincere'

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "E' un piacere tornare in Italia, qui mi sento come a casa e sono venuto per vincere il trofeo". Novak Djokovic ha espresso chiaramente le sue ambizioni al media day delle Nitto ATP Finals 2022 a Torino. Punta chiaramente alla vittoria e alla prospettiva di eguagliare il record di sei trofei di Roger Federer . "Le ambizioni sono sempre le più alte - ha spiegato il serbo - ho giocato bene negli ultimi mesi, spero e credo di poter andare lontano".

"Nella prima parte dell'anno - ha detto Djokovic riferendosi alle conseguenze della sua decisione di non vaccinarsi al Covid - è stato difficile rimanere tranquillo in campo. Era una sfida con quello che succedeva fuori". Agli Internazionali di Roma, dove ha raggiunto le mille partite vinte in carriera e i 38 trofei nei Masters 1000, qualcosa ha cominciato a cambiare. Ma la vera svolta è arrivata con il trionfo a Wimbledon, il quarto nelle ultime quattro edizioni andate in scena dei Championships.

"Mi ha fatto sentire più libero - ha detto a SuperTennis - e negli ultimi tornei ho giocato molto bene. Ma il passato è passato, spero di ritrovare il mio tennis" (ANSA).