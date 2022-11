Incendi: rogo nell'Albese, salvi una mamma e tre bambini

(ANSA) - CUNEO, 12 NOV - Un incendio ha devastato la notte scorsa un'abitazione unifamiliare a due piani nel comune di Novello (Cuneo), in bassa Langa. Non ci sono feriti né intossicati. Nella villetta erano presenti una mamma con i suoi tre bambini, che sono riusciti a fuggire prima che le fiamme avvolgessero l'intera costruzione.

Sulle cause del rogo, avvenuto in frazione Moriglione, sono in corso gli accertamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti con varie squadre da Alba e Dogliani, presenti anche i carabinieri di Bra. (ANSA).