Torino: malamovida, nel 2022 quasi 300 multe dei vigili

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Nei primi 9 mesi dell'anno a Torino i vigili hanno eseguito 842 servizi nelle zone della movida, con 271 sanzioni a carico dei locali. E sono oltre mezzo milione le multe legate al codice della strada. Sono alcuni dei dati dell'attività dei 'civich' diffusi oggi in occasione della festa per i 231 anni del corpo. Nel campo della sicurezza stradale i vigili hanno rilevato 3.275 incidenti, con 27 decessi oltre 3 mila feriti, ed effettuato quasi 3.500 test per guida in stato ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con 211 sanzioni.

Quasi 565 mila 500 le violazioni al codice della strada, di cui 185 mila 500 legate alla sosta, 65 mila ai semafori, 20 mila 300 per violazioni come svolte non consentite o sensi unici, 3 mila per mancanza della cintura di sicurezza, 1.600 per l'uso del cellulare alla guida, 54 mila per il superamento dei limiti di velocità e 171 mila 400 per la Ztl. A queste si aggiungono quasi 140 mila sanzioni per la sosta da parte del personale ausiliario Gtt. I controlli a mezzi di mobilità sostenibile, come monopattini e bici, sono stati 423, con 2.800 violazioni accertate. Le attività di polizia giudiziaria hanno portato a 1.620 notizie di reato, con 1.200 denunce, 30 arresti e 202 veicoli rubati ritrovati. Oltre 3 mila le attività pubbliche ispezionate, con 179 violazioni amministrative. Per quel che riguarda, infine le attività a tutela della collettività si contano 3.743 provvedimenti per la salvaguardia dei posti disabili, 192 casi trattati di bullismo e disagio scolastico, 671 casi per allarme sociale, 34 sequestri di alimenti in cattivo stato di conservazione. (ANSA).