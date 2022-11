Tennis:da Nadal a Djokovic,passerella sul blue carpet Atp Finals

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Sono arrivati uno dopo l'altro fra l'entusiasmo del pubblico, che ha riservato gli applausi più calorosi ai due big, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Con la passeggiata sul Blue Carpet allestito in piazza San Carlo sono iniziate ufficialmente le Nitto Atp Finals di Torino che si giocheranno al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre.

Il primo a sfilare è stato uno dei due campioni al debutto nelle Finals, lo statunitense Taylor Fritz, seguito dal norvegese Casper Ruud e dall'altra new entry, il canadese Felix Auger-Aliassime. Dopo di loro è sceso sul tappeto blu Nole Djokovic, che si è anche fermato a firmare autografi, in particolare a un bambino in carrozzella. Quindi è stata la volta di Andrey Rublev, di Nadal, accolto da un "sei il più grande di tutti i tempi", e di Daniil Medvedev, che si è detto "molto contento di essere di nuovo qui per le Finals. A chiudere il Blue Carpet il greco Stefanos Tsitsipas.

Gli 8 campioni sono poi entrati alle Galleria d'Italia per la foto ufficiale con il trofeo e un incontro con la stampa.

