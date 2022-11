Teatro, Brachetti torna dal 14 gennaio con lo show Solo

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Torna dal 14 gennaio 2023 sui palcoscenici italiani Arturo Brachetti con Solo the Legend of quick change, il one man show del più grande trasformista al mondo che giunge alla sesta stagione applaudito finora da 600.000 spettatori in quasi 500 repliche, con innumerevoli sold out e standing ovation. Brachetti sarà a Roma, Torino, Firenze, Napoli, Trieste Ascoli, Forlì, Grosseto, Montecatini, Ancona, Bergamo, Ferrara, Parma, Ravenna, Varese, Cassano Magnago, La Spezia, Piacenza, Brescia, Padova, Legnano, Assisi.

Protagonista è il trasformismo, quell'arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. In Solo Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti batte il ritmo sul palco: 90 minuti di spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. (ANSA).