Sadin spiega il 'tiranno individuale' tra web e metaverso

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Sarà nuovamente ospite del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, domenica 13 novembre, alle ore 12, Éric Sadin, tra i filosofi più importanti che riflettono sugli effetti della rivoluzione digitale, sul rapporto tra confinamento, isolamento e aumento dell'uso degli strumenti digitali e sulla società del futuro, sulle conseguenze della trasformazione del mondo in Metaverso.

L'incontro sarà in forma di conversazione, in francese e inglese, con la direttrice del Museo di Rivoli, Carolyn Christov-Bakargiev. Nel suo saggio 'L'Ère de l'individu tyran.

La fin d'un monde commun (L'età dell'individuo tiranno. La fine del mondo comune), Sadin offre una nuova analisi attraverso una prospettiva storica, politica, sociale, economica e tecnica su ciò che definisce "tiranno individuale", l'individuo frutto del recente progresso tecnologico, che vede nei moderni strumenti tecnologici un'arma che gli permetterà di influenzare il corso delle cose. La partecipazione all'iniziativa a è gratuita con biglietto del Museo fino a esaurimento posti.

Sadin è docente presso SciencesPo di Parigi e lavora in numerose università e centri di ricerca in Europa, Nord America e Asia. (ANSA).