Juve, Chiesa e Vlahovic tentano il recupero per la Lazio

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Alla Continassa migliorano le condizioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. I due bianconeri, assenti a Verona a causa dei rispettivi problemi fisici, si sono allenati parzialmente in gruppo. Ora avranno ancora 48 ore a disposizione per tentare il completo recupero in vista della sfida casalinga contro la Lazio in programma domenica sera, l'ultimo appuntamento per la formazione di Massimiliano Allegri prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar. (ANSA).