Iren e Politecnico Torino, intesa per transizione energetica

Iren e Politecnico di Torino si alleano per accelerare la transizione energetica. Il rettore Guido Saracco e il presidente del Gruppo Iren, Luca Dal Fabbro, hanno firmato un accordo di partnership tra l'ateneo e la multiutility per progetti green anche in chiave internazionale.

L'accordo, dalla durata di tre anni, vuole favorire una collaborazione continuativa tra le due realtà, puntando su alcune questioni cruciali quali la ricerca sull'idrogeno come vettore di energia green, le tecnologie di decarbonizzazione, la mobilità elettrica e il teleriscaldamento.

In particolare sul teleriscaldamento, Iren e Politecnico costituiranno un gruppo di lavoro congiunto per sviluppare ed integrare nuove soluzioni tecnologiche per l'integrazione delle fonti rinnovabili termiche nelle reti di distribuzione del calore con l'obiettivo di raggiungere entro il 2050 gli obiettivi di totale decarbonizzazione delle reti.

"Questo accordo nasce dalla volontà di rafforzare il nostro impegno per la decarbonizzazione dei nostri asset e per la transizione e sicurezza energetica, stabilendo un'alleanza significativa e duratura con il mondo accademico e della ricerca", commenta Dal Fabbro. "La collaborazione su tematiche di grande attualità come l'energia, le fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile con una grande azienda del settore come Iren rappresenta una ulteriore spinta alla ricerca in questi settori", spiega Saracco. "La condivisione di spazi fisici nel nostro Energy Center garantisce una effettiva collaborazione su iniziative di ricerca e di divulgazione, nelle quali in nostro Ateneo intende essere sempre più punto di riferimento per le realtà del nostro territorio, anche in chiave internazionale".

