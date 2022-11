Droga: la famiglia spaccia cocaina, tre arresti a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Una famiglia dedita allo spaccio di cocaina: questo ha scoperto la polizia, a Torino, nel corso di un intervento che ha portato, nel quaertiere Parella, all'arresto tre persone - due fratelli e cugino - di origine nigeriana.

Il primo ad essere individuato dagli agenti del commissariato San Donato è stato un 33enne, bloccato in strada mentre tentava di deglutire un involucro. Nella camera da letto della sua abitazione è stato trovato materiale per il confezionamento delle dosi; il cane antidroga della polizia chiamato Caio ha concentrato la sua attenzione nel vaso wc del bagno, dove con ogni probabilità era stato gettato dello stupefacente.

In una palazzina poco distante sono stati arrestati la sorella del 33enne e un cugino: l'uomo, seguito mentre entrava nello stabile, alla vista degli agenti ha gettato una bustina fra i sacchi dell'immondizia. Nell'appartamento della donna sono stati trovati 6.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. (ANSA).