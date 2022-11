Coca-Cola, a Gaglianico investiti 30 mln per bottiglie green

(ANSA) - BIELLA, 11 NOV - Il Gruppo Coca-Cola HBC, che con Coca-Cola HBC Italia rappresenta il principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, questa mattina ha inaugurato ufficialmente il suo secondo stabilimento piemontese a Gaglianico (Biella), destinato alla produzione di bottiglie in pet riciclato. Grazie a un investimento di oltre 30 milioni di euro, il più grande del Gruppo Coca-Cola HBC, che si aggiunge agli oltre 100 milioni di euro in sostenibilità investiti nel Paese solo negli ultimi 10 anni, la fabbrica - in disuso da 8 anni - è stata recuperata e riconvertita in un innovativo impianto capace di trasformare fino a 30.000 tonnellate di pet all'anno in nuove preforme in 100% pet riciclato destinate all'imbottigliamento delle bevande dell'azienda.

"Vogliamo continuare ad investire e a fare la nostra parte sia per andare verso una reale economia circolare nel Paese sia per contribuire allo sviluppo di progetti innovativi in un territorio al quale siamo particolarmente legati, nonostante le difficoltà del nostro settore legate all'aumento del costo delle materie prime e dell'energia - ha dichiarato Frank O'Donnell, general manager di Coca-Cola HBC Italia -. Questo stabilimento rinnovato dimostra che dare alle aziende la possibilità di fare impresa e investire permette loro di innovare ed essere più sostenibili, a differenza della tassazione che invece blocca ogni possibilità di sviluppo". (ANSA).