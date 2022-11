Atp Finals: campo al caffè di Lavazza per Save the Children

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Un vero campo da tennis realizzato con caffè destinato al macero. E' la novità, ispirata al concetto di sostenibilità ed economia circolare, ideata quest'anno da Lavazza per la rinnovata collaborazione con le Nitto Atp Finals, di cui il gruppo torinese è Platinum Partner.

Un legame, quello con il tennis, iniziato oltre dieci anni fa a Wimbledon per poi arrivare a tutti i tornei del Grande Slam.

"Siamo orgogliosi di essere presenti anche quest'anno alle Nitto Atp Finals - sottolinea Marco Lavazza, vicepresidente del gruppo e membro del Comitato d'Onore di Nitto Atp Finals -. Abbiamo collaborato fin da subito con le istituzioni e gli altri stakeholder per la realizzazione di questo evento e in continuità con la scorsa edizione abbiamo lavorato per arricchirlo con iniziative dirette sulla città che aggiungano valore all'esperienza dei visitatori. Torino potrà beneficiare della visibilità che il grande evento porta con sé e noi puntiamo a far vivere agli appassionati di tennis la cultura del vero espresso italiano".

Un connubio che si è concretizzato anche in occasione del Dinner Show a La Centrale Nuvola Lavazza che, giovedì 10 novembre, ha ospitato gli 8 campioni e numerosi ospiti attorno a un campo da tennis prodotto con caffè di scarto a testimonianza dell'impegno di Lavazza nel promuovere l'applicazione dei principi dell'economia circolare. Il campo sarà inoltre oggetto di un'iniziativa benefica da parte di Fondazione Lavazza in collaborazione con le Nitto Atp Finals e Fit a favore di Save the Children, con un'asta, dal 14 al 30 novembre sulla piattaforma di CharityStars, di piccole porzioni autografate nella serata dai tennisti. La Fondazione Lavazza supporterà il progetto 'Connessioni Digitali' a favore degli studenti delle scuole del quartiere Aurora di Torino. (ANSA).