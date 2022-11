Verbania: progetto da 1,1 mln per ristrutturare municipio

(ANSA) - VERBANIA, 10 NOV - Un milione e centomila euro: a tanto ammonta l'importo dei lavori che interesseranno il municipio di Verbania, sul lungolago di Pallanza. Il progetto, affidato all'architetto Elena Bertinotti, prevede interventi di restauro e di efficientamento energetico. Se arriverà il via libera della Soprintendenza, con la quale l'amministrazione si è già confrontata, i lavori dovrebbero partire la prossima primavera e durare (per quanto riguarda gli interventi esterni) circa quattro mesi.

Dal punto di vista cromatico, l'edificio dovrebbe tornare alla sua colorazione originaria, così cioè come appariva nella prima metà dell'Ottocento: tinte chiare, nei toni ocra rosato chiaro per lo sfondo e avorio chiaro per gli elementi come le cornici delle finestre. La pensilina in plexiglas che dagli anni '80 copre il ballatoio esterno verrà invece sostituita da una struttura leggera in vetro e acciaio.

Si interverrà anche sui serramenti, ristrutturando quelli più antichi e sostituendo quelli moderni maggiormente degradati, riducendo in questo modo del 15% il consumo annuo di energia.

Verrà inoltre cambiata la caldaia e si provvederà all'impermeabilizzazione del piano sottotetto, bonificandolo dalla presenza di teli in eternit che fungono da isolante di alcuni tubi, e si doteranno i caloriferi di valvole termostatiche. (ANSA).