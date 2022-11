Stellantis: Comau negli Usa con Rockwell Automation

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Comau, società del gruppo Stellantis, e Rockwell Automation, una delle maggiori società statunitensi di automazione e Information Technology svilupperanno insieme soluzioni modulari e scalabili che consentono di azzerare la distanza tra tecnologie robotiche e relativa programmazione, con importanti benefici sia in termini di costi di implementazione sia per quanto riguarda la formazione di figure qualificate per la gestione. La soluzione rappresenta un approccio sostenibile all'automazione che richiede meno componenti, un minore ingombro e un consumo energetico ridotto con benefici per l'intera catena di fornitura. La collaborazione aiuta le aziende di tutte le dimensioni ad accelerare l'adozione delle applicazioni robotiche, superando il gap di competenze relativo alla programmazione dei robot.

"I primi risultati concreti della continua collaborazione di Comau con Rockwell Automation ci permettono di semplificare la progettazione, la programmazione e la gestione di applicazioni robotiche ad alte prestazioni", spiegat Nicole Clement, chief marketing officer di Comau, "Questo ci consente di offrire al mercato un approccio più semplice e produttivo all'automazione.

Crea anche un valore aggiunto per i clienti di diversi settori industriali che beneficeranno dell'ottimizzazione e dell'agilità dei processi fornite da una soluzione robotica completamente integrata". (ANSA).