Questo non è un autobus, progetto contro violenza di genere

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Un teatro viaggiante contro la violenza di genere per raggiungere anche le comunità più lontane dai centri cittadini abitati: si chiama ''Questo non è un autobus' l'iniziativa ideata e coordinata da Sciara Progetti Teatro.

Un autobus a due piani, ri-allestito e ri-progettato meccanicamente per trasformarsi in teatro su ruote, punto d'ascolto e presidio culturale itinerante, è in partenza per un viaggio lungo le strade d'Italia per incontrare le comunità e affrontare il tema della violenza di genere attraverso interventi artistici e sociali. L'inaugurazione sarà l'11 novembre a Poirino (Torino) e nelle frazioni di Favari e Marocchi, dove sosterà l'11 e il 12 novembre: parteciperanno la Casa delle donne di Poirino (TO), la Fondazione Crt, gli amministratori comunali di diversi comuni del Piemonte, insieme a vari imprenditori. Venerdì 11 novembre il Bus ospiterà in anteprima attività culturali e formative per gli studenti delle classi terze medie dell'Istituto Comprensivo Statale di Poirino.

Il bus sarà visitabile gratuitamente e su prenotazione nella giornata di sabato 12 novembre 2022: saranno proposte attività interattive ed esperienziali per riflettere sul tema della violenza alle donne e informare sulla cultura del consenso. Sul bus si potrà assistere a videoproiezioni e sarà attivo un luogo di ascolto, una camera di raccolta di messaggi inviati da adulti o ragazzi. Dopo Poirino, Questo non è un autobus farà tappa in 10 Comuni montani delle Valli D'Arda, Nure e Trebbia in Provincia di Piacenza. (ANSA).