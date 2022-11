Processo Galileo, parte la stagione del Teatro Astra

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Parte sabato 12 novembre la nuova stagione del Teatro Astra di Torino con Processo Galileo, uno spettacolo che proietta lo spettatore nel vivo del programma 2022/23. I Buchi Neri - titolo della stagione - ci invitano a riflettere sul rapporto che abbiamo con la verità scientifica, sulla relazione tra scienza e potere e infine sul concetto del mistero, qualcosa che percepiamo, ma ancora non conosciamo. Per la sua prima produzione per il Tpe, Andrea De Rosa collaborerà con il regista Carmelo Rifici e i drammaturghi Angela Dematté e Fabrizio Sinisi, con i quali ha immaginato uno spettacolo a più mani, una novità per le modalità produttive e creative all'interno del panorama teatrale italiano. Liberamente ispirato alla vita e all'opera di Galileo Galilei, Processo Galileo è il frutto della scrittura di Angela Dematté e Fabrizio Sinisi, alla prima esperienza di lavoro comune, affiancati dalla dramaturga Simona Gonella. Sono protagonisti Luca Lazzareschi e Milvia Marigliano, attori dalla solida esperienza, Isacco Venturini, già nel cast di importanti produzioni, e Catherine Bertoni de Laet, Giovanni Drago, Roberta Ricciardi. Lo spettacolo si avvale dell'allestimento dello scenografo Daniele Spanò, del disegno luci di Pasquale Mari, del progetto sonoro di Gup Alcaro e dei costumi di Margherita Baldoni.

Il primo ospite del ciclo di dialoghi che accompagna il procedere degli spettacoli, con approfondimenti tematici, confronti e riflessioni, è David Quammen, il profetico autore statunitense che, con Spillover (Adelphi), preannunciò l'arrivo di una pandemia basandosi sui frutti della ricerca scientifica.

(ANSA).