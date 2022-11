(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Partono i lavori per il recupero del Villino Caprifoglio, all'interno del parco del Valentino di Torino, destinato a diventare il "Campo Base" dell'associazione "1 Caffè Onlus", la prima realtà sociale digitale nata per sostenere le piccole associazioni no profit attraverso la diffusione della cultura del dono. L'associazione ha intuito che, oltre alle campagne di crowdfunding, agli enti del terzo settore serve spesso anche il consiglio di un professionista, uno spazio fisico dove appoggiarsi, una rete di persone alla quale fare riferimento. "Nasce così il concetto di Campo Base, dalla volontà di essere il punto di arrivo e di partenza per le avventure di piccole realtà solidali - spiegano Beniamino Savio e Luca Argentero, presidente e vice di 1 Caffè Onlus - un luogo di accoglienza, supporto e formazione per gli enti no profit, una sede fisica dove la comunicazione avviene su due fronti: chi cerca e chi offre, chi ha qualcosa da dare e chi ha bisogno di un aiuto". Il Villino, realizzato nel 1895, è in disuso dal 2018: ora sarà restituito alla città. "Grazie alla Circoscrizione 8 e agli amici di 1 Caffè Onlus, affidataria dei locali, con grande orgoglio e soddisfazione, portiamo avanti la tradizione torinese della socialità", assicura Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione. Campo Base prevede la realizzazione di un centro polivalente di servizi con sette aree di intervento, compresi sportelli d'ascolto per le persone in difficoltà, biblioteca e spazi di co-working. Partner di progetto la Circoscrizione 8, l'associazione Scuole Tecniche San Carlo, il Centro Servizi Courmayeur, il Politecnico di Torino ed Elisabetta Marangoni Casabase. Oltre alla Compagnia de' Juliani, la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali della Città di Torino e Fenera & Partners Sgr. (ANSA).