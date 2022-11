Carabinieri: Biella, task force contro reati predatori

(ANSA) - BIELLA, 10 NOV - La compagnia carabinieri di Biella ha messo in campo una task force" per contrastare i reati predatori e per accrescere la percezione di sicurezza e prossimità nella popolazione". Sono stati incrementati i servizi nei centri abitati e in località isolate della provincia. Per questo servizio nell'arco di una settimana sono stati impiegati 68 militari, 32 mezzi; sono stati effettuati 47 posti di controllo e controllate 248 persone e 195 vetture. (ANSA).