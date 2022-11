Atp Finals: tennis, cocktail e vino alla Nuvola Lavazza

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Da domenica 13 a domenica 20 novembre all'interno della Nuvola Lavazza, in occasione delle Nitto Atp Finals, Lavazza Eventi in collaborazione con l'agenzia di comunicazione e organizzazione eventi To Be allestirà un ricco palinsesto di eventi enogastronomici, la Lavazza Experience. Tra sport ed enogastronomia, vi saranno partite, interviste, set e game alternati ad alta cucina, miscelazione d'autore, cucina tradizionale, grandi etichette vinicole e street food d'eccellenza.

"Siamo molto orgogliosi di organizzare un'intera settimana di eventi, alla Nuvola di Lavazza e, per un'occasione così prestigiosa sul piano internazionale, abbiamo deciso di curare i sei appuntamenti 'off' proponendo i nostri format che, in 14 anni di attività dell'agenzia To Be, si sono rivelati più di successo" commenta Edoardo Gatti, co-owner di ToBe.

"L'obiettivo, già realizzato l'anno scorso, è dare lustro a Torino facendo sistema, valorizzando le sue eccellenze nel campo dell'enogastronomia e dell'intrattenimento. Durante le Nitto Atp Finals, la città potrà godere di un altro grande beneficio.

Saranno coinvolte più di 250 persone nell'organizzazione e comunicazione dell'evento: chef, barman, camerieri, hostess e steward, blogger, influencer, giornalisti, content creator, videomaker, fotografi, social media manager, dj, pr ma anche tecnici, elettricisti, allestitori e grafici. Oltre 35 saranno gli chef e ristoratori, più di 30 i bartender che arriveranno da tutta Italia e saranno presenti oltre 60 aziende tra imprese produttrici di food & beverage di qualità e realtà del mondo retail, design e automotive". (ANSA).