Università: studenti occupano mensa 'contro i rincari'

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Questo pomeriggio una trentina di studenti universitari hanno occupato la mensa universitaria 'Principe Amedeo' di Torino. Alle finestre è stato appeso uno striscione contro l'assessore regionale all'Istruzione con su scritto 'Chiorino basta prese in giro. Blocchiamo i rincari Edisu'. "A seguito della decisione del Cda Edisu del 19 settembre, su sollecito della Regione, di aumentare i prezzi del servizio mensa in media del 40%, gli studenti hanno iniziato a mobilitarsi in assemblee e presidi in ogni polo universitario fino ad arrivare alla decisione di oggi - spiega un rappresentate degli studenti - L'occupazione ha come primo obiettivo quello di ottenere un incontro con la Regione".

Secondo gli universitari "questo è il primo passo di una lotta che siamo pronti a portare avanti fino a che non verranno revocati i rincari e perciò ripristinate le tariffe precedenti e finché non verrà rispettato uno standard adeguato di qualità e quantità del cibo, che passa necessariamente per delle condizioni di lavoro accettabili per il personale delle mense".

"Questa è l'ennesima dimostrazione che la Regione vuole fare cassa sulle tasche degli studenti e dei lavoratori a fronte dell'inverno dei rincari. Non saremo ancora noi a pagare la crisi", concludono gli studenti. (ANSA).